Qatar Airways met en ligne un nouveau site B2B

Notifications d’alertes, informations sur les produits de la compagnie, réglementations et procédures d’achat et de gestion de billets sont autant de nouvelles fonctionnalités qui viennent améliorer l’expérience utilisateur et faciliter le travail des agents de voyage

Qatar Airways lance un nouveau site dédié aux partenaires et agences de voyage." indique un communiqué de presse.Les utilisateurs n’ont plus besoin de s’enregistrer ni de se connecter pour accéder à cette plateforme, pour plus d’efficacité et de rapidité. Elle est disponible en plusieurs langues.