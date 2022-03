Qatar Airways poursuit son action en justice contre Airbus

Qatar Airways a annoncé poursuivre son action en justice afin d'obtenir une ordonnance obligeant Airbus à mener une enquête complète, appropriée et transparente sur la dégradation accélérée de la surface de l'A350. L’objectif serait aussi d'établir la cause fondamentale complète et concluante qui affecte la surface de l'avion sous la peinture.



Par ailleurs, Qatar Airways a annoncé avec regret que son organisme de réglementation, l'Autorité de l'Aviation Civile du Qatar (QCAA), a révoqué le certificat d'examen de navigabilité d'un autre appareil A350, portant à 22 le nombre d'appareils Airbus A350 immobilisés au sol.



Cette décision a été prise car tous ces appareils ont subi des dommages résultant de la dégradation accélérée des surfaces de l'A350 qui dépassent les seuils fixés par Airbus.



La QCAA n'autorisera pas la remise en service de ces appareils tant qu'une analyse complète et concluante des causes profondes n'aura pas été réalisée, que l'impact sur le maintien de la navigabilité n'aura pas été établi et qu'une solution n'aura pas été trouvée pour corriger définitivement la cause fondamentale et réparer les dégâts.