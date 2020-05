Qatar Airways va offrir 100 000 billets gratuits* aux professionnels de santé

La compagnie a reçu éloges et remerciements des passagers et gouvernements pour le maintien de ses opérations 24/7 ces derniers mois rapatriant plus d’1 million de personnes sur plus de 100 vols charter.



Elle souhaite à son tour reconnaître le travail exemplaire de l’ensemble du corps médical et récompenser les professionnels de santé du monde entier qui sont en première ligne pour affronter le covid-19.



Une opération exceptionnelle sera lancée demain à l’occasion de la Journée Internationale des Infirmières qui se déroulera jusqu’au 18 mai, 23h59 (heure de Doha).



Les 100 000 premiers professionnels de santé à s’inscrire recevront un code promotionnel leur permettant de réserver deux billets aller-retour gratuits* en Classe Économique sur les vols opérés par Qatar Airways vers leur destination préférée. Ils pourront ainsi voyager avec la personne de leur choix.