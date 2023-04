Quartier Libre : "Nous allons faire une année historique" 🔑

Quartier Libre vise plus de 10 000 pax en 2023

Quartier Libre, le spécialiste des circuits en Europe du Nord, de l'Est et en Italie devrait réaliser en 2023, la meilleure année de son histoire. Fort de son savoir-faire sur l'Ecosse, la Norvège, l'Islande et l'Irlande, le voyagiste déploie aussi son savoir-faire sur la Laponie et l'Italie.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 27 Avril 2023

