Quartier Libre double la mise en Laponie suédoise en 2023/24

Vol direct Paris – Lulea avec des offres possibles de province

« La Laponie suédoise était un vrai challenge. La destination n’avait jamais vraiment été proposée au public français. Nous étions convaincus de la qualité de notre programme mais encore fallait-il qu’il emporte l’adhésion de nos clients. La saison vient de s’achever et je peux vous dire que nous sommes heureux. Les 15 rotations de 150 pax entre Paris et Lulea ont affiché complet. Nous avons refusé du monde, ce qui nous incite à relancer le produit pour la saison prochaine en doublant les vols et en proposant deux produits au lieu d’un.

Nous relancerons notre Immersion en Laponie suédoise, un séjour multi-activité en 8J/7N avec un vol direct au départ de Paris tous les vendredi du 15 décembre 2023 au 24 mars 2024.

Nous positionnerons un deuxième vol aux mêmes dates pour le programme Séjour au cœur de la Laponie suédoise où toutes les activités seront organisées à partir de notre hôtel de Pitea.

Comme toujours avec Quartier Libre, il y aura des offres possibles à partir des aéroports en régions. »

Immersion en Laponie suédoise

Une formule en pension complète

Des activités et excursions journalières incluses dans le programme telles que, un safari motoneige, un safari chiens de traîneau, la découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans, une excursion en raquettes, une initiation à la pêche sous la glace et cerise sur le gâteau, un échange avec le Père Noël dans le village de Gammelstad classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Dès leur arrivée nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » qu’ils conserveront pendant toute la semaine.

Nos clients profiteront d’un séjour dans un magnifique hôtel 4* totalement rénové en octobre 2021, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.

Des navettes gratuites seront mises en place pour se rendre dans le centre de Lulea.

« La majeure partie des départs sont opérés de Paris. Quelques dates sont positionnées en régions, notamment Bordeaux, Mulhouse, Nantes et Marseille, avec des prix d’appel pour les groupes à 1699 €. »

Séjour au cœur de la Laponie suédoise

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

