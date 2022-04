Quel est le palmarès des aéroports les plus fréquentés ?

Après une année 2021 relativement compliquée au niveau international, le Conseil international des aéroports (ACI) a publié son classement mondial des aéroports les plus fréquentés.Ces derniers ont malgré tout montré des signaux encourageants de reprise du trafic alors que de nombreux aéroports traditionnellement les plus fréquentés rejoignent les premiers rangs.Le classement est basé sur la compilation préliminaire des données mondiales de 2021 provenant des infrastructures aéroportuaires du monde entier.En tout et sur l'exercice 2021, près de 4,5 milliards de passagers ont été accueillis, ce qui représente une augmentation de près de 25 % par rapport à 2020, ou une baisse de plus de 50 % par rapport aux résultats de 2019.Le trafic passagers dans les 10 aéroports les plus fréquentés a connu une hausse de 51,8 % par rapport à 2020, mais surtout pour eux la baisse est moins importante qu'au niveau global (- 29,1 %) par rapport à leurs résultats de 2019.