RESANEO vous accompagne pour la reprise : rendez modifiables tous les billets d’avion

Les frontières rouvrent petit à petit et la reprise pointe son nez. Mais tous les pros du tourisme le savent : il faudra avant tout rassurer le futur voyageur et le rôle de conseil de l’agent de voyage sera plus important que jamais. Concernant le transport aérien, votre atout maître pour offrir la sérénité nécessaire au voyageur sera de proposer des solutions modifiables.

RESANEO vous offre LA solution : ses tarifs Smart et VIP. Pour quelques euros de plus, vous pourrez modifier n’importe quel billet.

Rédigé par Resaneo le Vendredi 5 Juin 2020

Répondez aux craintes de vos clients grâce aux billets modifiables Ah que c’est bon la vie qui reprend ses droits : Les terrasses de café recommencent à vivre, les parcs se remplissent, les bouchons se reforment à l’entrée des grandes villes (eh oui, même cela s’apparente à une bonne nouvelle).

Et bientôt, les téléphones des agences recommenceront à sonner, les demandes de devis à arriver. Le plus tôt possible nous l’espérons. Là aussi, nous espérons une vague.



Légitimement, vos clients vous interrogeront : « Et si il y a une deuxième vague ? Si je tombe malade à quelques jours de mon voyage ? Si je suis mis en quarantaine à l’arrivée ? » . Avec les tarifs Smart et VIP de Resaneo, vous aurez l’assurance de pouvoir modifier n’importe quel vol jusque 72H avant le départ.



Un fonctionnement simple et sans surprise Concrètement, il suffit au vendeur de faire une nouvelle recherche du tarif SMART (même route, même transporteur) sur la nouvelle date et de calculer la différence de prix pour le proposer à son voyageur.

Si ce dernier donne son accord, l'agence va dans son suivi de commande pour faire une demande de modification et nos experts lui confirmeront par retour sa nouvelle réservation.

Notre tarif VIP va encore plus loin et permet également le changement de route.

Les trois gammes de prix et de services associés • Classic : Un billet pour lequel les conditions de la compagnie s’appliquent et sur lequel on peut adjoindre le choix du siège et des bagages. Avec cette offre de base, vous faite le choix du prix, mais vous ne pourrez modifier vos billets au delà des conditions du transporteur, qui bien souvent n’autorisent en temps normal ni remboursement ni report sur les tarifs les plus bas.



• SMART : La modification des dates demandées à plus de 72h du premier départ sur la même compagnie est possible. La différence tarifaire constatée sur le site de RESANEO sera appliquée.



• VIP : Il comprend les mêmes services que le SMART avec en plus la possibilité de modifier l’itinéraire. Seule la différence tarifaire constatée sur le site de RESANEO sera appliquée.



Cela facilite grandement la vie des agences qui peuvent calculer par elle-même et très simplement les frais de modification.

La qualité de service by Resaneo vous offrir la meilleure expérience de réservation alliant expertise technologique et connaissance métier.

Et durant cette période inédite, vous assurer de rassurer vos clients fait partie intégrante de notre engagement.





Contact Jean-Pol Leclercq

Directeur des ventes RESANEO



Contactez-nous au 0892 49 41 41



Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici



Suivez-nous : https://fr.resaneo.com/



Directeur des ventes RESANEOau 0892 49 41 41

