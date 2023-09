RH Le Martinez : "Le candidat choisit son employeur et non l’inverse" 🔑

TourMaG.com – Comment répondre aux difficultés de recrutement ?



Stéphane Carrière : Nous avons toujours accueilli des stagiaires et apprentis. Avant la crise, nous avions entre 10 et 12 apprentis par an, depuis deux ans, nous en comptons 25.



Ils ne complètent pas un poste, notamment car ils ne sont pas là à temps plein, mais recruter des jeunes en écoles hôtelières, c’est se projeter dans l’avenir. Nous nous engageons auprès de ces jeunes qui ont choisi la filière. Bien souvent, ils finissent leur formation et signent un contrat.



Idem, nous avons 60 stagiaires en pleine saison. Eux sont souvent en cours d’étude et cherchent à développer leurs expériences. Nous restons en contact.



Il y a un marché caché de l’emploi. Certaines offres ne paraissent pas sur les réseaux. Il faut intégrer une boite. C’est comme cela que vous avez accès aux offres. C’est ce que nous essayons de mettre en place.



TourMaG.com – D’autres initiatives ?



Stéphane Carrière : Nous avons invité Pôle Emploi à l’hôtel, nous leur avons présenté nos métiers, fait découvrir nos établissements, nous leur avons expliqué qu’un réceptionniste dans un 2 étoiles ne fait pas le même métier que dans un 5 étoiles.



C’est désormais plus simple pour eux de nous aider à recruter. Les profils sont mieux orientés.



En 2023, nous avons embauché 360 personnes. En pleine saison, nous comptons +de 60% de saisonniers. Nous intégrons nos nouvelles recrues.



Pendant une journée d’accueil, nous présentons le groupe, l’établissement, les métiers, les opportunités. Ensuite, nous enchainons avec de la formation et nous adaptons aux profils. Nous avons un grand mix d’âge et d’expériences.



TourMaG.com - Comment avez-vous fait Ă©voluer vos process de recrutement ?



Stéphane Carrière : En complément des publications d’annonces et des présentations du groupe dans les écoles et forums de recrutement, une Talent team a été créée pour nous représenter à travers la France. Elle centralise toutes les candidatures pour les hôtels Hyatt dans l’Hexagone.



Nous développons RiseHY en France, un programme d’accompagnement visant à former et recruter des jeunes déscolarisés sans emploi.



Nous sommes partenaires des apprentis d’Auteuil pour d’autres formes de réinsertion.



Nous avons de belles histoires avec des personnes qui ont pu passer leur premier diplĂ´me, un Certificat de qualification professionnelle (CQP), avant de signer un contrat saisonnier ou un CDI.