RIU lance son manuel "sanitaire" pour les hôtels post-COVID

Parmi les mesures qui seront mises en place : la limitation de l’occupation de l’hôtel à un pourcentage maximum situé entre 50 et 60 % (sous réserve de normes locales plus restrictives) et le contrôle de la température des clients à leur arrivée.



Dans les chambres, tous les éléments non essentiels sont retirés comme les cafetières, les magazines, les brochures ou les sacs destinés à la blanchisserie. De même, les articles de toilette sont réduits à l’essentiel et incluent désormais un distributeur de gel hydroalcoolique dans chaque chambre.



Les piscines seront soumises à des restrictions d’affluence, les chaises longues et les parasols seront espacés les uns des autres et la carte ne sera plus nécessaire pour changer les serviettes mouillées à la fin de la baignade.



Au restaurant, les buffet seront maintenus, mais différents services de restauration et de dîner seront organisés, l’affluence du restaurant sera réduite et la désinfection des mains à l’entrée sera obligatoire.