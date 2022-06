RIU ouvre son second hôtel à Zanzibar : le Riu Jambo

D’une hauteur de cinq et six étages, son édifice principal abrite la réception et la majeure partie des chambres.



L’hôtel compte 461 chambres, dont 93 sont situées au rez-de-chaussée, face à la mer, selon une disposition en terrasses.



À l’extérieur, les clients peuvent accéder à l'une des cinq piscines, dont une pour les plus petits. Quant aux divertissements, l’hôtel propose un club pour enfants RiuLand, avec atelier RiuArt, et un espace RiuFit.



En outre, les clients sont invités à se détendre dans la zone du spa, située à côté de la salle de sport, et à pratiquer des activités aquatiques avec Scuba Caribe.



Ce nouvel établissement prend la place de l’hôtel La Gema dell’Est, acheté par RIU en 2019.





































La zone dédiée à la restauration recèle une petite merveille : un bâtiment sur pilotis. Cette construction originale en bois est accessible par une passerelle au-dessus de la mer. Elle abrite deux des trois tables thématiques de l’hôtel : le restaurant italien « il Panzotto » et le restaurant fusion « Kulinarium », sans oublier le bar « Bahari ». Les clients peuvent y déguster de savoureux dîners ou se délecter d’un cocktail avec pour décor les eaux cristallines de Zanzibar et une vue panoramique. L’hôtel compte également un restaurant asiatique « Yunnan » et le restaurant principal « Maisha », avec terrasse et cuisine internationale. Il possède aussi un lounge bar avec terrasse, le « Bongo Flava », un bar piscine avec bar aquatique, le « Hakuna Matata », et un snack-bar sur la plage, le « Rafiki ».







































