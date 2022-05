RIU ouvre un premier hôtel au Sénégal et lance un challenge de ventes !

En effet les possibilités de découverte sont nombreuses notamment au Sud de l'hôtel, avec le village de Joal et Fadiouth, île artificielle constituée d'amoncellements de coquillages et reliée à la côte par un pont de bois.



Plus au Nord, les voyageurs découvriront l'ambiance unique de l'arrivée des pêcheurs à Mbour à bord de leurs bateaux colorés. Sans oublier aussi les possibilités de safari à la réserve de Bandia, ainsi que les visites depuis Dakar, la capitale vers l'île de Goré et le Lac Rose.



Après l'évasion, le farniente. Les clients pourront en effet profiter des espaces extérieurs de l’hôtel, de ses trois grandes piscines et d’un autre bassin avec bar aquatique. Les plus petits pourront se rafraîchir dans la pataugeoire.



L'hôtel dispose également d'un club RiuLand et d'un parc Splash Water World. Côté divertissement des spectacles sont programmés le soir sans oublier la discothèque Aduna



Côté restauration, il y en aura pour tous les goûts. Au total, l'hôtel propose quatre restaurants : la table principale « Yassa » (buffet de cuisine internationale), le restaurant italien « Veneto », le « Dorayaki » et ses spécialités asiatiques, le restaurant de grillades et le « Pepe’s Food », un buffet de grillades.



En outre, il compte quatre bars : le « Sorouba », avec scène et terrasse, le « Bar Plaza », le bar de piscine « Dunun » (avec bar aquatique) et le bar du lobby « Safari ».



" C'est l'un des points forts de RIU, toute l'offre gastronomique est comprise dans le prix, même pour les restaurants de spécialités " insiste Monia Mellouk.