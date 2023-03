Appli mobile TourMaG



Rallye Aïcha des Gazelles : c'est parti pour la 2e étape ! TourMaG.com soutient l'équipage 600

Envoyer à un ami Partager cet article

En 2023, TourMaG.com soutient à nouveau Armelle Medard Lang, habituée du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui concourt pour la 11e fois ! Cette année, elle sera accompagnée de Cindy Dehail, avec laquelle elle forme l'équipage 600, dans la catégorie E-Gazelle Innovation.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 10 Mars 2023

32e édition du Rallye Aïcha des Gazelles avec la 2e étape de la course, dans le désert marocain, ce vendredi 10 mars 2023.



Pour la 11e fois, Armelle Medard Lang s'est lancé le défi de participer à ce rallye, avec le soutien de TourMaG.com.



Elle est accompagnée cette année par Cindy Dehail, qui fait ses premiers pas dans la compétition, à bord d'un véhicule électrique !



Car Cindy est une femme engagée. Lorsqu'elle a proposé à Armelle de faire le Rallye à ses côtés, « différemment », pour éveiller les consciences, c’est assez naturellement que cette équipe a vu le jour,



Toutes deux souhaitent faire le rallye le plus responsable possible et profiter de la médiatisation des 32 ans du Rallye des Gazelles pour mettre un coup de projecteur sur ce mode de vie. L'aventure continue pour cetteavec la 2e étape de la course, dans le désert marocain, ce vendredi 10 mars 2023.Pour la 11e fois,s'est lancé le défi de participer à ce rallye, avec le soutien de TourMaG.com.Elle est accompagnée cette année parqui fait ses premiers pas dans la compétition, à bord d'Car Cindy est une femme engagée. Lorsqu'elle a proposé à Armelle de faire le Rallye à ses côtés, « différemment », pour éveiller les consciences, c’est assez naturellement que cette équipe a vu le jour, l'équipage 600. Toutes deux souhaitent



Une course d’orientation et non de vitesse Pour rappel, le Rallye Aïcha des Gazelles est une course d’orientation et non de vitesse. Exit les GPS, téléphones ou autres moyens de communication.



Les participantes se dirigent à l’aide d’une boussole, d’un compas, d’une règle et d’une carte et font appel à leur bon sens, à leur analyse du terrain.



Libres de choisir leur parcours, elles relèvent chaque jour ce défi : analyser la carte avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court possible.



Ces « gazelles » venues d’horizons différents vont se lancer sur les pistes et défier les paysages grandioses du sud marocain. Le parcours 100% hors pistes est réactualisé chaque année.

Une journée fatigante, avec 6 balises à "taper" Bonjour Mesdames ! Il est 5h ! » . Voici comment Dominique Serra, la fondatrice du Rallye des Gazelles, réveille les concurrentes tous les jours depuis 32 rallyes…



Vite ! on se débarbouille, on range ses affaires et hop ! au petit-déjeuner.



A 6h45 vient l'heure du briefing par Ludo, le directeur de course. Infos, consignes, rappel du règlement… Et la journée peut commencer.



On va chercher sa voiture, on l’avance dans son sas de départ (qui dépend du classement de la veille), on regonfle ses pneus, souvent on se lave les dents au pied du véhicule… Le plein d’eau est fait, les points posés, c’est parti !



Ce vendredi 10 mars, c'est parti pour l'étape 2. Pour nos Gazelles 600, il s'agit d'une journée entre cailloux, dunettes de sable et herbes à chameaux.



La difficulté est de garder le cap en point de mire. Le véhicule a une garde au sol assez basse, sans doute devront-elles sortir la pelle quelques fois…



Autrement dit, c'est une journée fatigante qui les attend, avec 6 balises à taper.



Vous pouvez suivre nos Gazelles 600 sur « Le Live ». » . Voici comment, la fondatrice du Rallye des Gazelles, réveille les concurrentes tous les jours depuis 32 rallyes…Vite ! on se débarbouille, on range ses affaires et hop ! au petit-déjeuner.A 6h45 vientpar Ludo, le directeur de course. Infos, consignes, rappel du règlement… Et la journée peut commencer.On va chercher sa voiture, on l’avance dans son sas de départ (qui dépend du classement de la veille), on regonfle ses pneus, souvent on se lave les dents au pied du véhicule… Le plein d’eau est fait, les points posés, c’est parti !Ce vendredi 10 mars, c'est parti pour l'étape 2. Pour nos Gazelles 600, il s'agit d'La difficulté est de garder le cap en point de mire. Le véhicule a une garde au sol assez basse, sans doute devront-elles sortir la pelle quelques fois…Autrement dit, c'est

Lu 96 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Rallye Aïcha des Gazelles : Armelle et Cindy prennent le départ ! Rallye Aïcha des Gazelles : TourMaG.com soutient l'équipage 600