Redevances ADP : la modification tarifaire est-elle contraire au droit européen ?

Et voici un nouveau bras de fer dans l'aérien et toujours sur la thématique des redevances aéroportuaires.



Après avoir épinglé l'aéroport de Nice, c'est au groupe ADP de se retrouver dans la ligne de mire du Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA).



En effet, les aéroports parisiens vont enregistrer une nouvelle hausse des redevances aéroportuaires pour l'exercice 2020, validée par l'Autorité de Régulation des Transports (ART) mais " sans contrôle " selon le syndicat.



Conséquence directe de la loi PACTE sur la croissance et la transformation des entreprises " qui protège les intérêts d’ADP ", l'ART aurait simplement vérifié que la hausse se situait dans les limites prévues par le Contrat de Régulation Économique.



Selon l'ART, la loi PACTE lui interdit de vérifier par elle-même le principe énoncé au Code des transports selon lequel " le produit global des redevances ne peut excéder le coût des services rendus. "



Sauf que pour l'organisme de représentation des compagnies, l'augmentation des redevances a été acceptée et faite en dehors du droit européen.