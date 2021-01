Remontées mécaniques et restaurants : les réouvertures seront reportées !

les emmerdes, ça vole toujours en escadrille

Si nous n'avons pas de nouvelles avant, cela deviendra extrêmement compliqué. Les clients ne réservent pas en hiver au dernier moment comme lors de l'été dernier.



Ce n'est pas une décision impulsive,

Et étant donné que "" comme a pu si bien le dire Jacques Chirac, les bars et restaurants savent dorénavant à quelle sauce ils seront mangés.Alors que la campagne de vaccination fait traîner la France dans les bas-fonds européens du classement des pays ayant le plus de vaccinés contre la covid et que le gouvernement s'échine pour que le variant britannique n'envahisse pas la France, les professionnels du tourisme vont devoir prendre leur mal en patience.D'ores et déjà avec ces annonces, la saison hivernale des stations de ski paraît grandement hypothéquée. Lorsque nous évoquions mardi dernier, un possible décalage de reprise d'activité pour les remontées mécaniques au 20 janvier 2021, les professionnels s'inquiétaient." explique directeur général adjoint de mmv.