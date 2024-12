Réouverture de Notre-Dame de Paris : plus de "100 croisières compromises sur la Seine"

Le président ajoute que quatre événements privés, dont des mariages et des séminaires, ont également dû être annulés sans solution de remplacement.



Selon Entreprises fluviales de France (E2F) et la Communauté portuaire de Paris (CPP), « le secteur de la navigation touristique à Paris perd la totalité des dîners croisières du samedi, jour de pic hebdomadaire, ainsi que tous les déjeuners croisières du dimanche ». Le manque à gagner est estimé entre 1 et 2 millions d’euros sur ce seul week-end.



Les professionnels déplorent un manque de concertation avec les autorités, malgré des efforts continus pour respecter des mesures de sûreté lors d’événements passés, comme les attentats de 2015 ou les Jeux olympiques de 2024.



« Nous étions prêts à nous conformer à des contrôles stricts pour continuer notre activité. Mais cette fois, l’occasion ne nous a même pas été donnée », regrettent E2F et CCP.