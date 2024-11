"Au fil de l'eau", un livre qui donne envie de partir en croisière

"Celle qui l'a menée de Prague à Berlin à bord d'un bateau à aubes à faible tirant d'eau"

"depuis l'eau, le regard sur les pays traversés est différent, les impressions aussi".



" sans retenue ses expériences".

"favorisent la rencontre et l’échange"

géants des mers

Depuis sa première croisière sur le Rhin, Françoise Surcouf en a donc réalisé d'autres. Sa préférée ?. Mais elle a été séduite par tous les itinéraires car,Quant à Axel Araszkiewicz qui a accompagné des journalites un nombre incalculable de fois en croisière, il a eu envie de partagerPour leur livre, les deux auteurs ontqui: pas plus de 22 passagers en effet sur les péniches qui vont sur les canaux ; et pas plus de 196 sur les bateaux qui naviguent sur la mer. On est bien loin des "" parfois si décriés aujourd'hui !En joignant leurs deux plumes,qui pointe, jour après jour, les villes, les sites, les musées, les beautés naturelles et autres merveilles rencontrées.Concrètement,: par commodité, il était plus facile et plus rapide de passer par une seule compagnie. En outre, la compagnie strasbourgeoise présentait l'avantage de naviguer à la fois sur les canaux, sur les fleuves et sur la mer.