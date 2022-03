Réouverture du Parc Aventure Floréval au cœur de la forêt de Morionville

Depuis 2005, le Parc Aventure Floréval fait partie des offres loisirs en Ile-de-France propices à la détente et aux activités ludiques en familles ou en groupes.Il profite d’un cadre de nature exceptionnel au sein d’une forêt de 1 000 hectares au sud du département de l’Essonne, et à proximité du château de Bruyère et de son parc.Dès lors, il fait de la préservation de l’environnement sa priorité absolue.Le Parc démarre sa saison 2022 ce samedi 26 mars et il restera ouvert jusqu’au 30 octobre avec des nouveautés :- un Jurassic mini-golf : pour une immersion au cœur de la période jurassique- 3 nouveaux parcours d’accrobranche pour les enfants (20 parcours au total)- une boutique où retrouver souvenirs et produits locaux de l’Essonne- 9 nouveaux bungalows pour héberger les groupes et/ou les séminaires d’entreprises- un espace restauration repensé autour du restaurant la « P’tite Pause » qui dispose désormais d’une vaste terrasse.