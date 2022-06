Reprise : une rentrée sous haute tension ? 🔑

Mais beaucoup de scientifiques sont persuadĂ©s que le coronavirus n’est pas derriĂšre nous et que l’immunitĂ© collective et les effets prophylactiques de la vaccination ne dureront pas.



Enfin, la rentrĂ©e prochaine inquiĂšte aussi les dĂ©cideurs pour des raisons financiĂšres. Le remboursement des PGE va peser d’autant plus lourd Ă partir de septembre, que la crise sociale frappe de plein fouet.



Il n’a jamais Ă©tĂ© aussi difficile de recruter et, pour convaincre les (rares) candidats, il va falloir jouer la surenchĂšre pour les profils les plus sĂ©duisants.



Autrement dit, revoir les rémunérations de maniÚre significative, alors que la saison automne-hiver est souvent compliquée en termes de production. Surtout lorsque les destinations qui permettent de compenser le décalage ne sont que partiellement ouvertes.



Certes, la plupart des entreprises connaissent ces problĂ©matiques, mais elles se posent avec davantage d’acuitĂ© dans l’industrie du tourisme, oĂč le stop and go permanent des derniers mois, n’a pas permis une reprise pleine et entiĂšre.



Il reste Ă espĂ©rer, aprĂšs les prochaines Ă©chĂ©ances Ă©lectorales, que le tourisme qui reprĂ©sente plus de 8% du PIB et 2 millions d’emplois, aura un interlocuteur gouvernemental digne de ce nom, afin de poser sur la table les dossiers urgents spĂ©cifiques du secteur.



Le tout sans que "Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer."