République Dominicaine : Air Caraïbes relance ses vols vers Punta Cana

A partir du lundi 26 octobre, le vol à destination de Punta Cana desservira également Port-au-Prince. Air Caraïbes, qui opère la desserte d’Haïti depuis plus de 10 ans va renouer avec cette destination avec un vol hebdomadaire le lundi.



Le transporteur est la seule compagnie à desservir Port-au-Prince en direct depuis Paris-Orly.



Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes, déclare : « Il nous semble important d’apporter un signal fort et positif à l’ensemble de nos clients, de nos partenaires, agences de voyage et tours opérateurs en relançant nos vols vers Punta Cana et en confortant notre programme vers les Antilles-Guyane et Haïti. »



« Nous proposons des tarifs Groupe de reprotection aux Tours Opérateurs et agences qui seraient en recherche de solution pour des clients initialement réservés sur des destinations qui n'ont pas encore réouvert leurs frontières à la clientèle française et européenne. Ces tarifs Groupe s’appliquent à Punta Cana, les Antilles, la Polynésie française et La Réunion. » ajoute, Edmond Richard.