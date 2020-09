République Dominicaine : le Viva Wyndham Dominicus Beach rouvre ses portes

Après plus de 6 mois de fermeture suite à la Covid-19,Le resort a ouvert ses portes le 18 septembre 2020 avec 80 chambres disponibles, 1 restaurant buffet, 1 snack, 2 bars, 2 piscines et 1 jacuzzi.Le groupe hôtelier a mis en place les mesures sanitaires nécessaires (désinfection des chambres, blocage des chambres 3 jours après chaque départ, gel hydroalcoolique, port du masque...).La discothèque restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Le club enfants, la salle de sport, le court de tennis, le centre médical et les jeux gonflables sur la plage seront quant à eux ouverts.