Resaneo c'est l’avion et le train, le service en plus

« Sur Resaneo le train se réserve aussi facilement que l'avion. Que vos clients souhaitent voyager en France ou bien, vers et depuis l'étranger, sur les compagnies majeures telles que Thalys, Eurostar ou Renfe, retrouvez tous les billets sur le site de Resaneo.



En proposant l’offre train, Resaneo a su s’adapter à une clientèle souhaitant voyager différemment, plus souvent, moins longtemps tout en limitant son empreinte carbone.



Resaneo est la solution simple et clé en main pour gérer l’offre Train, comme nous le faisons déjà pour l’aérien.

Vous bénéficiez du confort de centraliser tous vos dossiers de voyage, avion et train, sur un seul et même site.



En résumé, avion ou train, nous sommes là pour vous simplifier la vente et donc la vie ».



