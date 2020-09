Restriction Voyages : le PCR Maldives n'a pas besoin d'être traduit en anglais

"Certains voyagistes nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'arrivés touristes ayant un résultat de test PCR en français.



Pour des pays comme la France, l'Allemagne et la Russie, il n'est pas facile d'avoir ce document en anglais..."

TourMaG.com annonçait qu'à partir du 10 septembre, (LIRE) Le pays a réagi en signalant queLes Maldives n'exigent donc pas un Certificat de résultat négatif au test PCR en langue anglaise.Le document contenant le résultat doit clairement indiquer le nom et l'adresse du laboratoire, le résultat, la date du test, et porter le nom et la signature de l'agent qui l'a délivré.