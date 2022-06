Roadshow : Selectour forme les agences à Wonderbooking

ontinuous pricing

Selectour a lancé un roadshow pour former les agences à Wonderbooking qui proposent notamment d’accéder à des tarifs NDC de Air France et KLM.L'outil permet d'accéder à l’offre NDC élaborée par AF-KL de façon dynamique, notamment le « c». La « tarification continue » des billets d’avion permet de proposer des tarifs supplémentaires, créés entre les niveaux de prix déjà existants en GDS.Ces tarifs supplémentaires permettent de mieux répondre aux attentes des clients et sont plus attractifs que l’offre actuelle en GDS indique un communiqué du réseau à l'hippocampe.