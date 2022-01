Royal Caribbean suspend les itinéraires de 4 navires

en raison des circonstances liées au Covid qui se poursuivent dans le monde entier, et dans un souci de prudence.

Ainsi, pour le Vision of the Seas, le retour à l'activité est reporté au 7 mars 2022, quand le Serenade of the Seas naviguera du 8 janvier au 5 mars, pour revenir en cale sèche le 26 avril 2022.Le Jewel of the Seas stoppera ses itinéraires du 12 au 20 février et le Symphony of the Seas du 22 au 29 janvier 2022.Des ajustements qui sont justifiés par la compagnie " "Covid-19 Travel Update" de Royal Carribean .