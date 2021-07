Royaume-Uni : qui pourra s'y rendre à partir du 19 juillet 2021 ?

Les Anglais vivant en France et les voyageurs devront eux aussi se soumettre à l'isolement de 10 jours dans un hôtel ou à domicile et devront passer un test PCR, le deuxième puis le huitième jour.



Cette quarantaine peut ête écourtée, dès le 5e jour via un test intermédiaire. Attention en Ecosse, l'isolement est de 10 jours, il ne peut pas être raccourcis.



Malgré tout cette sélection par le lieu de résidence et de vaccination pourrait évoluer. Du moins des réflexions dans ce sont ont lieu.



" Notre ministre des Transports a récemment dit qu'il travaillait sur une solution pour que les personnes vaccinées, peu importe leur lieu de résidence, puissent venir sans quarantaine, " précise l'Ambassade.



Concrètement, les voyageurs européens entièrement vaccinés pourraient revenir au Royaume-Uni, prochainement.