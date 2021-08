Russie: tout savoir sur les nouvelles modalités d'obtention du visa touristique court séjour et long séjour

Avec la simplification du visa touristique et celle du visa privé, ce dernier pouvant dorénavant être délivré jusqu'à 1 an (entrées multiples) aux parents proches de citoyens russes, une troisième initiative législative de libéralisation du régime des visas a été mise en œuvre par les autorités russes:Après la levée totale des restrictions à l'entrée des citoyens étrangers en Russie en place depuis le 16 mars 2020, les citoyens de, pourront réclamer leur visa en ligne sur internet. L'e-Visa Russie sera délivré en un délai maximal de 3 jours calendaires, disposera d'une validité de 60 jours, sans qu'il soit nécessaire de fournir une invitation, une réservation d'hôtel ou tout autre document justifiant le but duDès reprise du service e-Visa Russie, Action-Visas vous proposera sa solution simplifiée , afin de toujours simplifier vos formalités voyages et ainsi sécuriser votre départ.