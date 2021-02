Ryanair appelle la Commission Européenne à rejeter les nouveaux projets d'aides d'État à Air France

Ryanair appelle la Commission Européenne à rejeter les nouveaux projets d'aides d'État " discriminatoires de la part du gouvernement français " à Air France, annonce la compagnie dans un communiqué.



"Cette compagnie aérienne chroniquement inefficace a déjà reçu une monumentale aide de 7 milliards d'euros au total en 2020 et ne devrait ainsi plus recevoir de soutien supplémentaire du gouvernement , poursuit la low cost.



Si un énorme sauvetage d'État illégal venait de nouveau à se produire, alors de réelles contreparties devront être appliquées afin de garantir une concurrence loyale sur le marché français et de protéger les intérêts des consommateur français.



Cela implique nécessairement l’abandon par Air France d’un nombre conséquent de ses créneaux de décollage et d'atterrissage dans des aéroports français majeurs, notamment Paris Charles De Gaulle, Paris Orly et Lyon.



Si un appel d'offres était lancé pour ces créneaux horaires, Ryanair est déjà en capacité de se positionner sur eux en partie ou en totalité" .