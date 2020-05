Ryanair prévoit 3 000 suppressions d'emplois et des réductions de salaires

Ryanair va mettre en oeuvre un plan de restructuration pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui impacte le secteur de l'aérien.



Dans un communiqué de presse la low cost annonce qu'elle prévoit de supprimer 3000 emplois, principalement des emplois de pilotes et de personnel de cabine. Elle va prochainement informe ses syndicats de cette réorganisation.



Autres mesures envisagées : des congés sans solde, des réductions de salaire allant jusqu'à 20 %, ainsi que la fermeture d'un certain nombre de bases aériennes en Europe jusqu'à la reprise du trafic.



Un communiqué précise que les suppressions d'emplois et les réductions de salaires seront également étendues aux équipes du siège et du back office. "Le PDG du groupe, Michael O'Leary, dont la rémunération a été réduite de 50 % pour les mois d'avril et de mai, a accepté de prolonger cette réduction de 50 % jusqu'en mars 2021, pour le reste de l'exercice financier" indique la compagnie