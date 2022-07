Ryanair redécolle de Strasbourg cet hiver vers Porto

Ryanair a annoncé son retour à l'aéroport de Strasbourg en France à partir de l'hiver 2022.



À partir du mois de novembre, la low cost irlandaise assurera une liaison bihebdomadaire entre Strasbourg et Porto.



Renaud Paubelle, Président du Directoire de l'aéroport de Strasbourg, a déclaré : " Nous nous félicitons du retour de Ryanair à Strasbourg et sommes impatients de débuter cette collaboration. Cette nouvelle route vers Porto, une ville magnifique, gourmande et chaleureuse est un choix stratégique pour la compagnie et l’Aéroport qui répondent ainsi à la forte demande des alsaciens à des prix compétitifs.



Cette liaison internationale ouvre un nouveau chapitre, qui je l’espère, marquera le point de départ dans notre programme d’expansion ".