Ryanair réduit encore la voilure pour l'hiver 2020-2021

Ryanair va réduire encore un peu plus sa capacité hivernale (novembre-mars) " de 60% à 40% de l'année précédente ", indique la compagnie dans un communiqué.



Et ce, " en raison de l'augmentation des restrictions de vol imposées par les gouvernements de l'UE ", notamment après la réduction des vols " à destination et en provenance d'une grande partie de l'Europe centrale, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Autriche, de la Belgique et du Portugal ".



Il faut dire que les réservations sont plus basses que prévu, alors que la low cost entend opérer avec un taux de remplissage de 70%.



Ryanair prévoit de maintenir jusqu'à 65% de son réseau de routes hivernales, mais avec des fréquences réduites.



Ainsi, en plus de la fermeture hivernale des bases de Cork, Shannon et Toulouse, la compagnie a annoncé une réduction importante de ses avions basés en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et à Vienne.



Avec ce nouveau plan, Ryanair prévoit de transporter sur l'année 2020-2021 environ 38 millions de passagers, même si tout dépend encore des politiques des pays de l'UE.