Ryanair va clouer au sol plus de 90% de sa flotte

C'est sans doute une première dans l'histoire de Ryanair en France, puisque dans la semaine du 27 mars au 2 avril 2020 aucun avion de la low cost ne décollera ou ne se posera dans l'Hexagone.



La crise sanitaire, conjuguée à la fermeture des frontières et de nombreux aéroports, pousse les compagnies à s'adapter, et même Ryanair à supprimer la quasi-totalite de ses vols, ne subsistant que des liaisons pour des raisons d'urgence.



Ainsi, dès vendredi 27 mars 2020, plus de 90% des avions de Ryanair seront immobilisés au cours des prochaines semaines.



Les avions qui assureront les quelques liaisons seront " désinfectés quotidiennement, avec de faibles charges, la distance sociale sera optimisée à bord et nous demandons à tous les passagers de coopérer pleinement avec nos équipages. "