SEA LIFE et Explorers dévoilent une suite marine immersive

L’aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe propose 9 zones thématiques, permettant aux visiteurs de découvrir des environnements variés, de l’Amazonie à l’Antarctique, ainsi que les littoraux français et les profondeurs de l’Atlantique. L’aquarium abrite 2 250 animaux aquatiques et près de 350 espèces dans 50 bassins, dont 12 espèces de requins, des tortues de mer, des hippocampes, des raies, des piranhas, et des poissons tropicaux. La manchotière, dédiée aux manchots Papous et Royaux, est un espace unique en Île-de-France.



SEA LIFE Paris Val d’Europe vise à sensibiliser le jeune public aux enjeux liés à la protection des espèces marines et aux gestes essentiels pour préserver les océans. Cet aquarium se veut un espace éducatif et ludique pour les familles. Situé dans le Centre commercial Val d’Europe, à 35 minutes de Paris et à proximité de Disneyland Paris et de La Vallée Village, il bénéficie d’une fréquentation élevée, avec plus de 18 millions de visiteurs chaque année.