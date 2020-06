Sabre négocie toujours avec Lufthansa Group mais maintient l'accès au contenu

L'intense négociation avec Lufthansa Group semble déboucher sur une résolution positive

Mi mai, Sabre lâchait une bombe dans la distribution, en Sabre mettant fin à l'accord de distribution avec les compagnies de Lufthansa Group. Une façon de mieux négocier avec le tout puissant groupe propriétaire d'Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS et Brussels Airlines. Un mois plus tard, la donne a changé, les échanges sont positifs et une résolution est proche...

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 25 Juin 2020

