Sabre dit "nein" à Lufthansa... la guéguerre GDS vs compagnies is back ?

Nous nous engageons à défendre les besoins de la chaîne de valeur pour créer des opportunités qui génèrent des revenus pour les compagnies aériennes et les acheteurs,

Lufthansa Group recherche de solutions constructives et mène des discussions actives avec Sabre dans l'intérêt des utilisateurs de Sabre et d'Abacus.



En outre, les compagnies aériennes de Lufthansa Group continuent de travailler pour rendre la vente de billets d'avion plus innovante, plus attrayante et mieux adaptée aux besoins du client - pour vous et nos clients communs.

La décision brutale n'est pas moins riche d'enseignements." explique Sabre.Alors que du côté de la compagnie, "Si la tournure laisse à penser que Sabre est l'unique décisionnaire, il se pourrait bien que la réponse ne soit pas aussi simple,Lufthansa souffle un peu le chaud, mais surtout le froid dans la distribution européenne.A la fin de l'année 2018, elle avait annoncé lors de la mise en place de NDC Partner Program ne pas afficher l'ensemble des tarifs dans les canaux GDS, pour privilégier la connexion en direct.