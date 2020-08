Safrantours, le voyage en itinérance douce partout en France

L'oiseau sur sa branche

Le train du Vivarais, ce chemin de fer touristique au cœur de l'Ardèche.Une façon originale et ludique de traverser les magnifiques villages ardéchois, de Tournon à Lamastre, à bord de la locomotive Mallet en traction à vapeur.Nos voyageurs empruntent ce train au cour de notre voyage à vélo sur la Dolce Via.Après une escapade à tire-d'aile, je vous conseille de vous poser un instant à. Une table réputée à redécouvrir sans cesse, simplement nichée au cœur du charmant village de Saou.Picorez mes amis, ces mets simples et justement assortis. Appréciez ce moment de détente, caressé par l'eau fraîche de cette fontaine apaisante.Nous soutenons l'initiative #PartezEnFrance. La France est un pays d'une richesse exceptionnelle. Nous l'avons choisi comme terrain de jeu pour sa diversité, sa gastronomie et l'accueil que les hôtes réservent au cours de chacun de nos voyages.Un des atouts de notre pays est la multitude des sentiers de randonnée et de pistes cyclables. Un maillage qui nous permet de rejoindre une chambre d'hôtes isolée, de pédaler loin des voitures et de partager avec nos voyageurs les plus beaux points de vue.