Saint-Tropez Tourisme Découvrez le charme fou de Saint-Tropez

Saint-Tropez Tourisme, Office de Tourisme en catégorie I de station classée, vous accueille toute l’année dans ses locaux situés sur le mythique port et vous accompagne dans l’organisation de votre séjour ou de vos loisirs pour que vous passiez des moments inoubliables.



Baigné d’une lumière exceptionnelle appréciée des peintres et des cinéastes, Saint-Tropez a su préserver sa beauté naturelle, sa richesse patrimoniale et culturelle en répondant avec subtilité aux exigences de sa notoriété et de sa clientèle internationale.

Chacun rêve d’y aller et ceux qui y sont venus rêvent d’y revenir. Il y en a pour tous les goûts au fil des saisons. Tous y trouvent la magie qui fait que Saint-Tropez est à nulle autre pareille, toute en paradoxes : luxe rime avec simplicité, tradition avec modernité, culture avec glamour.



Et tout est prêt pour vous accueillir !



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 17 Juillet 2020

Dénomination :

SAINT-TROPEZ TOURISME



Date de création :

2005



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM083160004



Saint-Tropez vous séduira par ses multiples facettes : à la fois un bout de Provence, comme en témoignent son histoire, son riche patrimoine architectural, ses paysages et ses saveurs typiquement méditerranéens



et un bout de Côte d’Azur avec ses plages qui bordent des eaux cristallines, sa douceur de vivre, son port où, l’été, les petits bateaux de pêche côtoient les plus beaux yachts du monde.



Nous vous proposons de naviguer loin des idées reçues, à la découverte d’un patrimoine culturel riche et étonnant et d’un littoral à couper le souffle.



Amateurs d’espaces naturels, prenez un bon bol d’air, reconnectez-vous avec l’essentiel et partez à la découverte de paysages préservés.



Le sentier du littoral vous attend avec ses criques et ses plages dorées sur fond d’eau turquoise.



Côté terre, faites une balade sur les sentiers ombragés, entre pins et chênes-lièges et partez sur la route des vins, à la découverte de nos domaines viticoles, une dégustation vous attend.





Envie de nature, d’activités sportives, de shopping, Saint-Tropez saura vous combler, sans oublier plus de 250 restaurants et plages qui attiseront vos papilles.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Hébergement

Luxe

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

VTC

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Photographie

Plongée

Randonnée

Snorkeling

Sport

Vélo

Voyage de noces

Yoga



Nous vous proposons de découvrir Saint-Tropez, loin des clichés, à travers nos visites guidées thématiques à partir de 6 €/pers :

• Saint-Tropez et le Cinéma :

De nombreux films et séries télévisées ont été tournés à Saint-Tropez et cette visite vous projettera dans le monde du 7ème art et vous fera déambuler sur les scènes d’œuvres mythiques telles que Et Dieu Créa la Femme qui révéla au monde entier une certaine Brigitte Bardot. Ensuite, pourquoi ne pas poursuivre avec le musée de la Gendarmerie et du Cinéma qui vous replongera dans la série culte des Gendarmes entre autres.

• Les Peintres à Saint-Tropez :

Nous vous proposons d’arpenter le village à la découverte des paysages et de la lumière si particulière qui ont inspiré des peintres majeurs tels que Matisse, Signac, Bonnard, Camoin notamment dont vous pourrez retrouver ensuite quelques œuvres majeures au Musée de l’Annonciade.



• L’Histoire de Saint-Tropez :

Pour les férus d’histoire et de patrimoine, nous vous raconterons l’Histoire du Chevalier Torpez à qui le village doit son nom, en déambulant dans les ruelles ombragées, de la Place des Lices au célèbre port marqué par un riche passé maritime.



Une envie de faire du paddle, de la plongée, de louer un bateau, de sensations fortes à l’assaut des vagues, de vous envoler dans les airs en parachute ascensionnel ou de découvrir Saint-Tropez et ses villas de stars assis confortablement à bord d’un bateau, de découvrir le terroir et les spécialités locales… côté activités, vous aurez l’embarras du choix et nous pouvons toutes vous les réserver.



Vous préférez lézarder ? les plus belles plages de sable blanc de la Côte d’Azur vous attendent.



Pour les amateurs de shopping, Saint-Tropez est un paradis incontestable. Sillonnez le village et vous y dénicherez des petites boutiques de créateurs, des artisans bijoutiers ou encore des marques tropéziennes tendances.

Une touche sexy, une pincée de sportswear et un trait d’avant-garde : c’est ça le style « Tropézien ».



Côté art, les ruelles du village recèlent de très nombreuses galeries ainsi que plusieurs musées qui valent vraiment le détour comme le Musée de l’Annonciade, le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma ou encore le Musée d’Histoire Maritime de Saint-Tropez, niché au cœur de la Citadelle.



Horaires : 9h30 – 12h30 – 14h – 18h

Jours d'ouverture : 6 j / 7 – 7j/7 du 15/07 au 15/08

Langues parlées : Français - Anglais - Italien - Espagnol



Vos contacts :

M. Claude Maniscalco / Valérie Vanden Bossche

vdb@sainttropeztourisme.com

Tel : +33 (0)4 94 55 98 55



Adresse postale : 19 Place Carnot, lieudit Place des Lices, 83990 Saint-Tropez



Site web : www.sainttropeztourisme.com





@Sainttropezaddict

