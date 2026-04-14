Sandals & Beaches réunit ses ambassadeurs en France

Pendant deux jours, les participants venus de toute la France et de Suisse ont suivi un programme de formation dédié aux produits Sandals & Beaches - Photo : Sandals
Sandals & Beaches a réuni à Paris ses ambassadeurs pour la première fois, à l’initiative de Valentin Noé, Sales Manager France.
Pendant deux jours, les participants venus de toute la France et de Suisse ont suivi un programme de formation dédié aux produits Sandals & Beaches, avec un focus particulier sur la Jamaïque.
L’événement a également intégré des interventions partenaires, notamment l’Office de tourisme de Jamaïque et la compagnie Air Caraïbes, afin d’apporter une vision complète de l’offre.
Pendant deux jours, les participants venus de toute la France et de Suisse ont suivi un programme de formation dédié aux produits Sandals & Beaches, avec un focus particulier sur la Jamaïque.
L’événement a également intégré des interventions partenaires, notamment l’Office de tourisme de Jamaïque et la compagnie Air Caraïbes, afin d’apporter une vision complète de l’offre.
De nouveaux rendez-vous dans les prochains mois
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Ce premier workshop marque le lancement opérationnel du programme Ambassadeurs Sandals en France.
Sandals & Beaches prévoit de poursuivre cette dynamique avec de nouveaux rendez-vous dans les prochains mois, ainsi qu’un éductour prévu d’ici la fin de l’année 2026.
Un dîner organisé dans un restaurant jamaïcain a également ponctué l’événement, prolongeant l’expérience autour de la destination.
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