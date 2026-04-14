Sandals & Beaches réunit ses ambassadeurs en France

Un premier workshop pour structurer une communauté d’experts

Sandals & Beaches a organisé, les 7 et 8 avril 2026 à Paris, le premier workshop dédié à son programme Ambassadeurs. L’objectif : fédérer une communauté d’agents de voyages experts autour de la marque et de ses destinations.

Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 15 Avril 2026 à 10:19

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