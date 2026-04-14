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Sandals & Beaches réunit ses ambassadeurs en France

Un premier workshop pour structurer une communauté d’experts


Sandals & Beaches a organisé, les 7 et 8 avril 2026 à Paris, le premier workshop dédié à son programme Ambassadeurs. L’objectif : fédérer une communauté d’agents de voyages experts autour de la marque et de ses destinations.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 10:19

Pendant deux jours, les participants venus de toute la France et de Suisse ont suivi un programme de formation dédié aux produits Sandals & Beaches - Photo : Sandals
Pendant deux jours, les participants venus de toute la France et de Suisse ont suivi un programme de formation dédié aux produits Sandals & Beaches - Photo : Sandals
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Sandals & Beaches a réuni à Paris ses ambassadeurs pour la première fois, à l’initiative de Valentin Noé, Sales Manager France.

Pendant deux jours, les participants venus de toute la France et de Suisse ont suivi un programme de formation dédié aux produits Sandals & Beaches, avec un focus particulier sur la Jamaïque.

L’événement a également intégré des interventions partenaires, notamment l’Office de tourisme de Jamaïque et la compagnie Air Caraïbes, afin d’apporter une vision complète de l’offre.

De nouveaux rendez-vous dans les prochains mois

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Ce premier workshop marque le lancement opérationnel du programme Ambassadeurs Sandals en France.

Sandals & Beaches prévoit de poursuivre cette dynamique avec de nouveaux rendez-vous dans les prochains mois, ainsi qu’un éductour prévu d’ici la fin de l’année 2026.

Un dîner organisé dans un restaurant jamaïcain a également ponctué l’événement, prolongeant l’expérience autour de la destination.

A lire aussi : Avec Sandals, Exotismes trouve chaussure à son pied aux Caraïbes

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Tags : sandals
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