Savoie Mont Blanc : un premier bilan estival satisfaisant pour le tourisme

L'heure est au premier bilan estival pour Savoie Mont Blanc Tourisme.



Entre satisfaction et soulagement, les deux mois d'été auront pratiquement atteint les niveaux habituels, malgré le contexte sanitaire et économique.



Et notamment en août, où le taux d’occupation moyen de 75% des divers types d’hébergements marchands sur les deux premières semaines est en progression de 4 points par rapport à 2019 sur la même période.



Ces bons résultats se confirment pour les hôtels (+ 7 points) avec un taux d’occupation de 83% et pour le secteur locatif (+ 7 points également pour les meublés en agences immobilières et résidences de tourisme) pour un taux d’occupation de 80%.



Quant aux locations de particulier à particulier, elles tirent leur épingle du jeu avec un taux d’occupation de 56% en progression de 12 points.