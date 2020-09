Savoie : en balade au-dessus du lac du Bourget...

Le sentier débute deux lacets routiers plus haut, au hameau des Granges de Brison (balisage jaune et vert, direction Croix de Meyrieux). Un lapin s’enfuit et nous indique le chemin.



La grimpée à flanc de versant est agréable, entre prairies obliques et monceaux de bois, sous le chant guilleret d’oiseaux.



En bas, le lac occupe déjà l’espace, miroir gris au jour levant, irisé par les rayons d’un soleil débordant de la crête de Corsuet.



En face, Hautecombe sera le mantra de notre balade. Au gré des éclaircies de la matinée, l’abbaye se pare tour à tour de blanc ou de gris, totem sacré et solitaire d’un lac qui ne compte, sur cette rive ouest, que de rares constructions.