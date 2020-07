ShoreToursGuides lance sa plateforme de réservations d'excursions privées

Nous avons eu l'occasion de tester de nombreuses excursions proposées par les compagnies, qui sont généralement rondement menées, mais qui présentent plusieurs inconvénients dont le fait d'être en groupe, avec des guides parlant souvent plusieurs langues, des autocars remplis, où on n'entend pas toujours parfaitement les commentaires, où il faut toujours attendre les retardataires...

Il y a des fédérations de guides dans tous les pays européens, la profession est réglementée, très souvent avec une autorisation d'exercer et une carte professionnelle, et nous ne travaillons qu'avec des guides officiels, qui ont suivi une formation, qui sont déclarés, et non pas avec ceux que l'on appeler des tour pirates

Très souvent, nos guides partenaires ont l'habitude de travailler avec des Offices de tourisme, ils ont parfois même leur propre site Internet, mais souhaitent gagner en visibilité".

Croisiéristes de longue date, Sandrine Templier et son père ont décidé de s'associer pour créer leur propre(familles, groupes d'amis, etc.).", souligne Sandrine Templier.En janvier 2020, cette ex-responsable comptabilité et finances au sein d'une PME, décide donc de se jeter à l'eau et de réaliser son souhait de travailler à son compte et dans les voyages. Elle lance donc ShoreToursGuides Avec l'aide de son père, qui développe le site, elle se met à la recherchez de guides partout en Europe (autour de la Méditerranée, de l'Adriatique et de la Baltique).L'objectif : que, ajoute Sandrine Templier.