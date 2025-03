Spatial : un accord USA - Russie, une idée farfelue ?

Certes la Russie, notamment depuis la guerre en Ukraine, a vu son rôle dans le spatial diminuer très fortement, du fait du manque de moyens financiers dont l’essentiel est fléché désormais sur l’effort de guerre.



Le Directeur général de Roscosmos, Yuri Borisov, a chiffré à plusieurs milliards d'euros le manque à gagner lié à la rupture avec l'Occident après l'offensive du Kremlin contre l'Ukraine.



Néanmoins, depuis le début de la guerre, la Russie n’a jamais cessé ses essais, ses lancements, ses expériences et ses projets.



Important de rappeler que les accords avec la Nasa, notamment pour la relève et l’envoi d’astronautes à destination de l’ISS, n’ont pas été, à ce jour, interrompus.



La Russie a continué à multiplier les échanges avec les chefs des agences spatiales des pays membres des BRICS, pour créer à terme un conseil spatial des pays des BRICS.



Le Président russe Vladimir Poutine a réaffirmé que le premier segment de la nouvelle station spatiale que Moscou ambitionne de construire pour remplacer l'ISS devrait être mis en orbite en 2027, montrant ainsi, malgré les difficultés, la volonté de la Russie de rester une grande nation spatiale, quitte à trouver des accords du côté de l’Inde ou de la Chine.



De leur côté, les scientifiques ont continué leurs travaux. Dernière réussite en date, un prototype de moteur à plasma par des physiciens de premier plan de l'Institut Kurchatov, petite révolution qui pourrait bouleverser les méthodes de voyage spatial.



Aussi, l’idée d’une collaboration spatiale entre les États-Unis et la Russie n’est donc pas aussi "farfelue" que cela, quand on sait la valeur des scientifiques russes qui, depuis de nombreuses années, ont fait leurs preuves.



Quand on connait la hantise de Trump face à la puissance et l’hégémonie de la Chine, et sa crainte, voire sa phobie de voir les Chinois poser les premiers leurs pas sur la Lune, un accord des Américains avec les Russes en matière spatial n’est donc pas à exclure.



Et, puis avec le 47ème Président des Etats-Unis on peut s’attendre à tout !



Affaire à suivre…