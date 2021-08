Sri Lanka : quelles sont les conditions pour s'y rendre depuis la France ?

Avant de revenir sur les deux schémas existant, selon que la personne est vaccinée (2 semaines après la vaccination complète) ou non, il convient de rappeler les règles qui s'appliquent à tous.Le voyage est conditionné à l'obtention d'un visa en ligne.De plus, les touristes devront se munir d’un justificatif de test PCR négatif de moins de 72 heures et d’une assurance prenant en charge le risque d’infection à la Covid-19.Un test PCR sera par ailleurs réalisé à l’arrivée dans l’hôtel de quarantaine pour tous les voyageurs de plus de 12 ans.D'ailleurs pour obtenir le visa, les personnes doivent présenter une réservation pré-confirmée dans l'un des hôtels de niveau 1 "certifié sûr et sécurisé", payer (à l'hôtel ou agence de voyages) une couverture d'assurance voyage (une police de 50 000 dollars ou 42629 euros est exigée), mais aussi régler (à l'hôtel ou agence de voyages) les tests PCR à faire sur place en fonction du niveau de vaccination.Les voyageurs vaccinés doivent présenter le certificat de vaccination original, ainsi qu'une copie certifiée conforme de la traduction en anglais.