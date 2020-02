Star Clippers sort sa nouvelle brochure avant-première été 2021

La nouvelle brochure Star Clippers avant-première été 2021 est désormais disponible.



Les itinéraires de croisières (de 3 à 12 nuits) traverseront l'est et l'ouest de la Méditerranée et l’Asie d’avril à octobre 2021. Des croisières à thèmes (yoga, méditation, culture…) seront régulièrement proposées sur les trois navires, accompagnées par des conférenciers.



Le Royal Clipper (227 passagers) proposera d'avril à octobre 2021 des itinéraires en Méditerranée Occidentale tels que Lisbonne - Malaga, Rome - Cannes ou Cannes - Cannes avec les essais du Grand Prix de Monaco, ou encore Rome - Venise...