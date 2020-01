Start-up Activités : bookingkit s'attaque activement à l'Asie !

Ainsi, bookingkit accède à plus de 1.500 agences de voyages chinoises et aussi avec World+++ l'une des plus grandes agences de voyages en ligne en Asie.



" L'Europe devient de plus en plus populaire auprès des touristes chinois.



Le marché asiatique des voyages et du tourisme fonctionne différemment du marché européen, c'est pourquoi il est d'autant plus important pour nous d'aider nos clients à promouvoir leurs circuits et leurs activités et à profiter de l'intérêt croissant du marché chinois pour les voyages en Europe malgré ces différences de modes de consommation, " a déclaré Matthias Wirz, responsable du développement commercial chez bookingkit.



De plus avec son partenariat en cours avec CTrip, la start-up poursuit son développement actif sur un marché peu facilement accessible.