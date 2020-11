Start-up : Cirkwi va personnaliser le site de réservation de Belambra, mais comment ?

Avec 3,5 millions de de points d’intérêt, de lieux et activités touristiques, Storyguide est ainsi la plus grande bibliothèque de guides touristiques au monde.



Cirkwi développe l’engagement de visiteurs opportunistes, collecte des données et des emails, et in fine convertit un prospect en acheteur.



L’établissement devient ainsi le choix incontournable de son écosystème.



" Nous donnons la preuve que Belambra possède les meilleurs emplacements et que nos établissements conviennent à tous : les clubs sportifs (randonneurs, cyclistes, …), les groupes loisirs, les autocaristes ...



Mieux : nous leur faisons bénéficier de toute la technologie Cirkwi pour préparer leur séjour et profiter dans les meilleures conditions de la richesse du patrimoine culturel français, " complète Ludovic Esteves, directeur des Ventes Indirectes de la start-up.



Cirkwi compte déjà plus de 800 clients en France, Belgique et Suisse, dont un nombre croissant d’hébergeurs et une quinzaine d’agences digitales spécialisées.