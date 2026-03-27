Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille

Je suis honoré de rejoindre l’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu, un lieu emblématique chargé d’histoire qui incarne parfaitement l’art de vivre méditerranéen.



Avec les équipes, nous aurons à cœur de faire vivre à nos hôtes des expériences inspirantes et mémorables, tout en renforçant les liens avec le tissu local"

À la tête de l’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu, Stéphane Dartois aura pour mission deauprès d’une clientèle internationale tout en valorisant son ancrage local.L’hôtel proposeavec une vue sur le Vieux-Port et la basilique Notre-Dame de la Garde., a déclaré Stéphane Dartois dans un communiqué.