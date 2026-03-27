Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille

L’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu confie sa direction à Stéphane Dartois - Depositphotos.com, EnginKorkmaz
L’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu annonce la nomination de Stéphane Dartois au poste de Directeur Général.
Il prend ainsi la direction de cet établissement surplombant le Vieux-Port, au cœur du patrimoine historique marseillais.
Fort de plus de vingt ans d’expérience internationale dans l’hôtellerie de luxe, Stéphane Dartois a débuté sa carrière dans la restauration au Plaza Athénée de New York avant de gravir les échelons vers des fonctions de direction en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe.
Au cours de son parcours, il a occupé des postes à haute responsabilité au St. Regis Dubai et au Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, supervisant notamment la direction des opérations, et participé à des projets stratégiques majeurs comme l’ouverture du Ritz-Carlton Rabat.
Plus récemment, il dirigeait le Méridien Nice, où il a contribué au rayonnement de l’établissement en combinant performance opérationnelle et financière.
A lire aussi : L’InterContinental Chantilly change de directeur général
Il prend ainsi la direction de cet établissement surplombant le Vieux-Port, au cœur du patrimoine historique marseillais.
Fort de plus de vingt ans d’expérience internationale dans l’hôtellerie de luxe, Stéphane Dartois a débuté sa carrière dans la restauration au Plaza Athénée de New York avant de gravir les échelons vers des fonctions de direction en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe.
Au cours de son parcours, il a occupé des postes à haute responsabilité au St. Regis Dubai et au Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, supervisant notamment la direction des opérations, et participé à des projets stratégiques majeurs comme l’ouverture du Ritz-Carlton Rabat.
Plus récemment, il dirigeait le Méridien Nice, où il a contribué au rayonnement de l’établissement en combinant performance opérationnelle et financière.
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Une mission axée sur l’attractivité internationale
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À la tête de l’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu, Stéphane Dartois aura pour mission de renforcer l’attractivité de l’établissement auprès d’une clientèle internationale tout en valorisant son ancrage local.
L’hôtel propose 194 chambres et suites avec une vue sur le Vieux-Port et la basilique Notre-Dame de la Garde.
"Je suis honoré de rejoindre l’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu, un lieu emblématique chargé d’histoire qui incarne parfaitement l’art de vivre méditerranéen.
Avec les équipes, nous aurons à cœur de faire vivre à nos hôtes des expériences inspirantes et mémorables, tout en renforçant les liens avec le tissu local", a déclaré Stéphane Dartois dans un communiqué.
L’hôtel propose 194 chambres et suites avec une vue sur le Vieux-Port et la basilique Notre-Dame de la Garde.
"Je suis honoré de rejoindre l’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu, un lieu emblématique chargé d’histoire qui incarne parfaitement l’art de vivre méditerranéen.
Avec les équipes, nous aurons à cœur de faire vivre à nos hôtes des expériences inspirantes et mémorables, tout en renforçant les liens avec le tissu local", a déclaré Stéphane Dartois dans un communiqué.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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