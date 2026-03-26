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Sun Siyam Iru Fushi déploie une offre premium all inclusive 24h/24

Un concept "Dine Around" élargi pour renforcer son positionnement luxe aux Maldives


Sun Siyam Iru Fushi lance une nouvelle formule "24 Hour Premium All Inclusive Dine Around", donnant accès à 15 restaurants et bars, une sélection de boissons premium et des services exclusifs, afin de renforcer son positionnement sur le segment du luxe expérientiel aux Maldives.


Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 16:22

Sun Siyam Iru Fushi intègre une offre premium all inclusive 24h/24 à une série de services complémentaires visant à fluidifier l’expérience client - DepositPhotos.com, jag_cz
Sun Siyam Iru Fushi intègre une offre premium all inclusive 24h/24 à une série de services complémentaires visant à fluidifier l’expérience client - DepositPhotos.com, jag_cz
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Sun Siyam Iru Fushi introduit une formule all inclusive enrichie, structurée autour de 15 points de restauration et bars accessibles tout au long du séjour.

Le concept repose sur une diversité d’expériences gastronomiques : cuisines asiatique, italienne, française ou maldivienne, restaurants en bord de plage ou sur pilotis, espaces familiaux et zones réservées aux adultes.

L’offre inclut également plus de 66 références de vins et champagnes premium, des dégustations encadrées par des sommeliers, ainsi que des accords mets-vins spécifiques selon les établissements.

Plusieurs restaurants ont été repositionnés, à l’image de Trio (italien), Flavours (gastronomie française) ou Bamboo (cuisine asiatique), tandis que certaines expériences exclusives, comme le Teppanyaki, restent proposées en supplément.

Une expérience client étendue de l’arrivée au séjour

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Sun Siyam Iru Fushi intègre à cette offre une série de services complémentaires visant à fluidifier l’expérience client.

Dès l’arrivée à Malé, les voyageurs bénéficient d’un accès à un lounge dédié, avec services de confort.

Sur place, la formule comprend un service de majordome, l’accès à des activités (excursions, bien-être, sport) et des installations ouvertes en continu, comme le bar Waters Edge accessible 24h/24.

Le resort développe également des expériences signature, à l’image du Beach Club ou de La Cremeria, intégrés dans le parcours client.

A lire aussi : Sun Siyam Resorts : une parenthèse enchantée dans le paradis turquoise des Maldives

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Tags : sun siyam resorts
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