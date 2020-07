TAP Portugal reprend 40% de ses opérations d'avant covid

Cette liste est disponible en ligne ici : www.flytap.com/fr monde?accordionid=98e61c9a-ce06-4ae2-941f-7e3dfa428e3c-contentMême si l'environnement à bord est l'un des plus stériles et des plus sûrs du point de vue de la contagion des maladies infectieuses, compte tenu de la qualité de l'air et de la configuration de la cabine,TAP a adapté ses routines et mis en place des procédures nouvelles et renforcées, garantissant à tous les passagers un environnement propre et sûr à toutes les étapes de leur voyage.L'offre «Réservez en toute confiance» est prolongée jusqu'au 31 août. Les réservations de siège sur les vols vers les destinations de TAP bénéficient du changement gratuit si elles sont effectuées jusqu'au 31 août. Toutes les informations sur les itinéraires et les vols en service et sur les conditions et promotions peuvent être consultées plus en détail sur www.flytap.com