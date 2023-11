TO, réceptifs, CSE : la start-up B2trip recherche ses bêta-testeurs !

Mon parcours s’inscrit à 100% dans le tourisme. J’ai travaillé dans plusieurs secteurs : hôtellerie, office de tourisme, tour-operating.Avec Tiphaine Thibaud, nous nous sommes rencontrées en master à l' lEFHT . Notre projet de fin d’étude prévoyait la création d’une start-up. Nous avons créé une plateforme de mise en relation B2B.A l’époque Tiphaine était en poste chez TUI et moi chez Explorator, TO spécialiste des circuits hors des sentiers battus en petits groupes.Toutes les deux au sein d’un tour-opérateur, dans deux entités différentes, mais nous connaissions des problèmes similaires : la difficulté de trouver un partenaire adapté. La recherche se faisait soit ponctuellement sur des salons, via le bouche-à-oreille, ou sur Google.Digitaliser cette recherche nous a paru intéressant. Notre jury de master a été séduit par notre projet et nous a poussées à aller plus loin. C’était en 2019. La question s’est alors posée de quitter nos emplois pour se lancer à 100% dans l’aventure. On a fait le choix de les garder et de développer notre projet en parallèle, on a bien fait car le covid a freiné sa concrétisation.A l’époque, j’étais commerciale et productrice chez Explorator , Tiphaine a changé de branche pour rejoindre le comité d’entreprise de Renault, une autre casquette du secteur du tourisme, peu connue et qui est bien souvent synonyme de tourisme de masse. Un vrai challenge à relever !