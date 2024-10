CSE : les pros du tourisme invités à découvrir B2trip

Après une année de tests, la version commercialisée de B2trip estSabrina Semmache et Tiphaine Thibaud, co-fondatrices de B2trip, CSE et aux professionnels du tourisme engagés, invitent les professionnels du tourisme à venir à leur rencontre, leL’occasion de découvrir l’outil en direct ainsi que ses nouvelles fonctionnalités, autour de jeux et ateliers autour d’un petit-déjeuner.